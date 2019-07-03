Стало відомо, коли в Україні запрацює новий спортивний телеканал

Телекомпанія Setanta першого серпня запустить в Україні ефірний спортивний канал Setanta Sport. Перший час він буде поширюватися тільки в ОТТ-сервісах, і буде працювати по платній моделі.

За інформацією Telekritika.ua, Setanta Sport буде працювати українською мовою, а одним з коментаторів стане Денис Босянок.

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Відомо, що Setanta Sport буде транслювати англійський чемпіонат по футболу АПЛ, а також баскетбол (НБА), хокей (НХЛ), силові бої (UFC) і тенісні турніри. Офіційно про запуск мовника в Україні буде повідомлено на наступному тижні.

Про те, що ірландський медіахолдинг Setanta планує влітку запуск мовника в Україні стало відомо в лютому, коли холдинг придбав телеправа на Англійську футбольну лігу (АПЛ), матчі якої транслювали "Футбол 1/2".

Права на показ вступлять в силу на початку нового сезону – в серпні. З осені 2018-го Setanta містить офіс в Києві.

Що відомо про Setanta?

Setanta працює на російській мові на деякі пострадянські країни з 2012-го. Раніше мовлення велося з Дубліна, а з осені 2018 року із Києва. Раніше в компанії працював український коментатор Дмитро Джулай.