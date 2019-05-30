Стало відомо, коли відбудеться найважливіший поєдинок у кар'єрі Усика

Едді Хірн, промоутер Олександра Усика (16-0, 12 КО) і Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), заявив, що український і американський боксери можуть провести бій вже в цьому році.

За його словами, у разі перемоги Джошуа над Енді Руїсом, чемпіону WBA, IBF і WBO потрібно буде восени провести обов’язковий захист.

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Крім Усика, також є обов'язковий претендент за лінією IBF Кубрат Пулєв з Болгарії. Журналіст Los Angeles Times Ланс Пугмайр розповів в Twitter: "Хірн сказав, що він очікує наступний бій Джошуа в листопаді. Проти Усика або Пулєва".

Остаточно назвати ім’я наступного суперника Джошуа промоутер обіцяє на початку осені.

Нагадаємо, що 32-річний Усик в даний момент відновлюється після травми біцепса, яку він отримав в ході підготовки до бою з камерунцем Карлосом Такамом. Усик володіє титулами чемпіона світу за версіями WBC, IBF і WBO в першій важкій вазі.

Що стосується 29-річного Джошуа, то він є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі.

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