Стало відомо, коли відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України
Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться в п'ятницю, 13 березня. Також визначиться і номінальний господар поля фінального поєдинку. Офіційна церемонія розпочнеться о 13:00.
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
За підсумками матчів 1/4 фіналу Кубка України у півфінал вийшли "Минай", "Маріуполь" і "Динамо". На цій стадії покинули турнір "Інгулець", "Альянс" (Долина) та "Олександрія".
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Останній учасник 1/2 фіналу Кубка України визначиться у четвер, 12 березня, в матчі "Десна" – "Ворскла". Поєдинок пройде при порожніх трибунах.
- Півфінали Кубка України заплановано на 15 квітня, а фінальний матч відбудеться 13 травня в Тернополі.
- Чинний володар Кубка України "Шахтар" в нинішньому розіграші турніру вилетів на стадії 1/8 фіналу, програвши "Динамо" в овертаймі (1:2).
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