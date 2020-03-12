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Стало відомо, коли відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

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Дата жеребкування 1/2 фіналу Кубка України / ffu.ua

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться в п'ятницю, 13 березня. Також визначиться і номінальний господар поля фінального поєдинку. Офіційна церемонія розпочнеться о 13:00.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

За підсумками матчів 1/4 фіналу Кубка України у півфінал вийшли "Минай", "Маріуполь" і "Динамо". На цій стадії покинули турнір "Інгулець", "Альянс" (Долина) та "Олександрія".

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Останній учасник 1/2 фіналу Кубка України визначиться у четвер, 12 березня, в матчі "Десна" – "Ворскла". Поєдинок пройде при порожніх трибунах.

  • Півфінали Кубка України заплановано на 15 квітня, а фінальний матч відбудеться 13 травня в Тернополі.
  • Чинний володар Кубка України "Шахтар" в нинішньому розіграші турніру вилетів на стадії 1/8 фіналу, програвши "Динамо" в овертаймі (1:2).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кубок України
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