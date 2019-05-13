Стало відомо, коли вийде документальний фільм про Міхаеля Шумахера

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Стало відомо, коли вийде документальний фільм про Міхаеля Шумахера

До кінця 2019 року має вийти документальний фільм про Міхаеля Шумахера. Він міститиме чимало архівних матеріалів, які раніше не демонструвалися.

3 січня 2019 року виповнилося 50 років Міхаелю Шумахеру. 25 років тому, у 1994 році, він став чемпіоном світу у Формулі-1. До цих дат буде випущено документальний фільм про семиразового чемпіона світу.

Фільм під простою назвою "Шумахер" містить інтерв'ю з батьком Міхаеля Рольфом, його дружиною Корінною, його дітьми Джиною та Міком, а також багатьма ключовими гравцями в його кар'єрі, а також архівні матеріали, які раніше не демонструвалися. Фільм "продемонструє багато аспектів цього різнобічного чоловіка – нещадного пілота Формули 1, амбітного хлопчика із мрією, практичного механіка, надійного командного гравця та відданого друга і батька".

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Наразі триває період постпродукції під керівництвом німецьких режисерів Міхаеля Веха і Ханс-Бруно Каммертонса, які раніше співпрацювали над документальними фільмами про тенісну зірку Бориса Беккера і музиканта Удо Юргенса. Очікується, що фільм вийде на екрани у грудні 2019 року.

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Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1
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