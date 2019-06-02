Стало відомо, коли визначиться доля Хацкевича в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Олександр Хацкевич проведуть зустріч в середу, 5 червня.

Розмова, в ході якої обговорюватимуться перспективи подальшої співпраці, повинна відбутися 5-го червня. Про це інформує Youtube-шоу "ТаТоТаке".

Читайте також: Майбутнє Хацкевича: зустріч із Суркісом не відбулася

За інформацією джерела, у білоруського фахівця є хороші шанси, щоб переконати керівництво клубу відмовитися від ідеї тренерської зміни.

Президент клубу Ігор Суркіс неодноразово заявляв, що рішення по Хацкевичу буде прийматися тільки після грунтовної розмови з ним по завершенню сезону. Незважаючи на спірну репутацію Суркіса в плані висловлювань, саме такий розклад виглядає найбільш реалістичним.

До слова, контракт Олександра Хацкевича з "Динамо" був розрахований до 31 травня, так що формально у київської команди зараз немає головного тренера.

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З тих пір білорус виграв лише Суперкубок України в 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram