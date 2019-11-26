Стало відомо, коли Зінченко повернеться до тренувань з "МанСіті" після травми

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який продовжує відновлюватися після травми, скоро повернеться до тренувань з командою.

Очікується, що українець повернеться до занять після операції на коліні з понеділка, 2 грудня, повідомляє ТК Футбол.

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В останній раз Олександр виходив на поле в матчі збірної України проти Португалії (2:1) в середині жовтня.

Після цього Олександр Зінченко переніс операцію на коліні в Барселоні і займався відновленням за індивідуальною програмою.

Всього в нинішньому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах "містян" у всіх турнірах і не відзначався результативними діями.

У п'яти попередніх матчах, які чемпіон Англії був змушений провести без Зінченко, команда Хосепа Гвардіоли здобула чотири перемоги і програла "Ліверпулю" (1:3).