Стало відомо, коли Зінченко зможе повернутися на поле після травми

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / УАФ

Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко проведе в лазареті команди довше, ніж очікувалося.

За інформацією британського видання Manchester Evening News, реабілітація Зінченка триватиме ще мінімум три тижні. Називається навіть дата ймовірного повернення хавбека до тренувань – 6 грудня.

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Таким чином, 22-річний футболіст точно пропустить чотири найближчі матчі команди проти "Челсі", "Шахтаря", "Ньюкасла" і "Бернлі".

Навряд чи він буде готовий зіграти і в манчестерському дербі проти "Манчестер Юнайтед" 7 грудня в рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Українець, який отримав пошкодження коліна і переніс операцію, останній раз виходив на поле місяць тому в матчі збірної України проти Португалії (2:1).

У поточному сезоні Зінченко зіграв 9 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Новини Спорту
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