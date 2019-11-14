Стало відомо, коли Зінченко зможе повернутися на поле після травми
Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко проведе в лазареті команди довше, ніж очікувалося.
За інформацією британського видання Manchester Evening News, реабілітація Зінченка триватиме ще мінімум три тижні. Називається навіть дата ймовірного повернення хавбека до тренувань – 6 грудня.
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Таким чином, 22-річний футболіст точно пропустить чотири найближчі матчі команди проти "Челсі", "Шахтаря", "Ньюкасла" і "Бернлі".
Навряд чи він буде готовий зіграти і в манчестерському дербі проти "Манчестер Юнайтед" 7 грудня в рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Українець, який отримав пошкодження коліна і переніс операцію, останній раз виходив на поле місяць тому в матчі збірної України проти Португалії (2:1).
У поточному сезоні Зінченко зіграв 9 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
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