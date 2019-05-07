Стало відоме рішення Михайличенка на пропозицію очолити "Динамо"

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Спортивний директор "Динамо" Олексій Михайличенко не планує повертатися на пост головного тренера столичного клубу.

Як стало відомо 1927.kiev.ua із джерел, наближених до клубу, Олексій Михайличенко раніше дійсно отримував пропозицію очолити клуб, але категорично від неї відмовився.

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Втім, не дивлячись на відмову Михайличенка, керівництво киян досі розглядає кандидатуру фахівця, і, якщо він змінить своє рішення, то зможе очолити київський клуб.

Михайличенко очолював "Динамо" з 2002-го по 2004 роки, з 2012-го по 2013-й був асистентом головного тренера київського клубу, а з 2013 року займає посаду спортивного директора "Динамо".

На даний момент "Динамо" посідає друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, але відставання команди від лідируючого "Шахтаря" становить дев'ять очок. Таким чином, кияни, швидше за все, не зможуть завоювати золоті медалі в цьому сезоні.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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