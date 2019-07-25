Стало відомо, скільки додатково витратять грошей на підготовку спортсменів до Олімпіади-2020

Завершальний етап приготувань збірних команд України до літньої Олімпіади стартує з 1 січня 2020 року. На підготовку українських спортсменів буде виділено додаткові кошти.

На цей період Міністерством молоді та спорту передбачено додаткове фінансування в розмірі 377,5 мільйонів гривень. Державою також буде профінансовано витрати пов’язані з безпосередньою участю спортсменів і тренерів в Олімпійських іграх (переліт, проживання, страхування, добові тощо). Передбачені кошти на виплату державних призових спортсменам і тренерам.

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Крім цього, Міністерство планує закупівлю додаткового спортивного обладнання та предметів довгострокового користування для потреб учасників Олімпіади від України на суму 50 мільйонів гривень.

Варто додати, що в бюджеті на 2019 рік для проведення заходів єдиного календарного плану з олімпійських видів спорту, у тому числі участь в ліцензійному відборі на Олімпіаду в Токіо 2020, передбачено державне фінансування в розмірі 786,79 мільйона гривень.

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До слова, Беленюк і Саладуха повністю втратять фінансування від Мінмолодьспорту, у тому числі й при підготовці до Олімпійських ігор.