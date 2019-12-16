Стало відомо, скільки грошей знадобилося на організацію чемпіонату світу в Києві

Віце-президент Федерації хокею України Георгій Зубко на спеціальній прес-конференції під час молодіжного чемпіонату світу в Києві розповів про грошову сторону питання організації турніру в київському Палаці спорту.

Як відомо, молодіжний чемпіонат світу в Києві триватиме до 18 грудня. Дивізіон ІB – третій за силою дивізіон світового хокею.

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– Я б розділив цей момент на спортивну складову і розважально-організаційну. Що стосується спортивної складової, будемо відверті, основна кількість витрат ми покривали за рахунок Міністерства молоді і спорту. Тому це державні гроші: оренда льоду, Палацу спорту.

Що стосується розважальної програми, медіа, реклами, тут дійсно наші спонсори, від яких ми отримали близько 10 мільйонів гривень. Ці дві статті і становлять бюджет даного спортивного івенту.

– В цілому ця сума до 20 мільйонів гривень?

– Менше.

Нагадаємо, що після трьох матчів молодіжна збірна України програла два рази, втративши шанси на перше місце.

Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 17 грудня о 20:00 проти Італії.