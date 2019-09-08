Стало відомо, скільки Хабіб Нурмагомедов та Дастін Пор'є заробили за бій UFC242

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Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є

Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є та захистив свій титул чемпіона світу UFC у легкій вазі. Росіянин за цей бій отримав майже в 25 разів більше, аніж його суперник.

Як це було: Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео

За даними The Sports Daily, Хабіб Нурмагомедов отримав за цей бій 6,09 мільйона доларів. У цю суму входить 6 мільйонів доларів за бій, 40 тисяч доларів за медіа-активність, а також бонус у розмірі 50 тисяч доларів за найкращий виступ вечора.

Його суперник Дастін Пор'є отримав в рази меншу суму. Його призові – лише 290 тисяч доларів (250 тисяч доларів за бій та 40 тисяч доларів за медіа-активності).

Варто додати, що призові Хабіба – втричі вищі, аніж він отримував до цього. Про те, що вони будуть в рази більші, аніж за перемогу над Конором МакГрегором, було відомо ще перед боєм. Сам ірландець вже кинув виклик росіянину. При цьому The Notorious не проти, щоб цей бій відбувся в Москві.

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства MMA Хабіб Нурмагомедов
Джерело: The Sports Daily
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