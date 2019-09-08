Стало відомо, скільки Хабіб Нурмагомедов та Дастін Пор'є заробили за бій UFC242
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є та захистив свій титул чемпіона світу UFC у легкій вазі. Росіянин за цей бій отримав майже в 25 разів більше, аніж його суперник.
Як це було: Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
За даними The Sports Daily, Хабіб Нурмагомедов отримав за цей бій 6,09 мільйона доларів. У цю суму входить 6 мільйонів доларів за бій, 40 тисяч доларів за медіа-активність, а також бонус у розмірі 50 тисяч доларів за найкращий виступ вечора.
Його суперник Дастін Пор'є отримав в рази меншу суму. Його призові – лише 290 тисяч доларів (250 тисяч доларів за бій та 40 тисяч доларів за медіа-активності).
Варто додати, що призові Хабіба – втричі вищі, аніж він отримував до цього. Про те, що вони будуть в рази більші, аніж за перемогу над Конором МакГрегором, було відомо ще перед боєм. Сам ірландець вже кинув виклик росіянину. При цьому The Notorious не проти, щоб цей бій відбувся в Москві.
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