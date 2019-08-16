Стало відомо, як Суркіс звільняв Хацкевича з "Динамо"

У середу, 14-го серпня, "Динамо" офіційно звільнило головного тренера Олександра Хацкевича. Білоруський тренер не вивів "Динамо" в Лігу чемпіонів, що було його завданням на сезон.

Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, як відбулося звільнення Хацкевича з "Динамо".

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За його словами, президент "Динамо" звільнив Хацкевича у телефонному режимі. Зустрічі між президентом "біло-синіх" та екс-тренером – не було.

Після звільнення Суркіс у телефонному режимі радився з довіреними особами про те, хто повинен очолити команду.

Співаковський не виключає, що Олексій Михайличенко, який очолив "Динамо" 15-го серпня, працюватиме тимчасово. У цей період помічники Суркіса шукатимуть нового головного тренера.

Інший ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков розповів, що існувала можливість призначення Юрія Вернидуба головним тренером "Динамо".

Точно знаю, що Ігор Суркіс розглядав Вернидуба, серйозно розглядав як варіант. Але не знаю, чому вирішив в результаті до нього не звертатися,

– сказав Болотніков.

На тренерському містку Олексій Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".

Олексій Олександрович вже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Михайличенко свого часу був звільнений з посади головного тренера "Динамо", оскільки програв у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Трабзонспору". З новим тренером Йожефом Сабо кияни здолали турецький клуб.