Стало відомо, які міста України приймуть Золоту Євролігу-2019 з волейболу

Матчі Золотої Євроліги-2019 з волейболу відбудуться в Ужгороді та Запоріжжі.

Матчі чоловічої збірної України пройдуть в Запоріжжі, а ігри жіночої національної команди прийме Ужгород, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Акцент".

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Чоловіча збірна України потрапила у групу С. Підопічним Угіса Крастіньша доведеться зіграти проти збірних Фінляндії, Чехії та Білорусі. А жіноча національна команда опинилася у групі А, де їх суперницями стали збірні Чехії, Словаччини та Швеції.

Матчі обох українських збірних відбудуться в період з 25 травня по 15 червня 2019 року.



Групи Золотої Євроліги-2019

Що таке Золота Євроліга?

Щорічне змагання волейбольних збірних, що проводиться під егідою Європейської конфедерації волейболу (CEV). З 2004 року проводяться змагання для чоловічих команд, влітку 2009 року відбувся перший розіграш жіночої Євроліги.

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