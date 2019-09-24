Стало відомо, за кого голосував Мессі у номінації найкращий гравець і тренер сезону

136 Читать новость на русском
Ліонеот Мессі
Ліонеот Мессі / twitter.com/FIFAcom

Зірковий футболіст Ліонель Мессі у номінації "найкращий гравець" The Best FIFA Football Awards голосував за Садьйо Мане з "Ліверпуля". Лео поставив представника "Ліверпуля" на перше місце.

На друге місце гравець збірної Аргентини поставив футболіста "Ювентуса" та збірної Португалії Крішітану Роналду.

Читайте також: Чотири гравці "Реала" у символічній збірній за версією ФІФА

Третім, за версією Мессі, став Френкі Де Йонг, який захищає кольори "Барселони", а в минулому сезоні грав за "Аякс".

Також стало відомо, за яких тренерів голосував Лео. На перше місце аргентинець поставив Пепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті". Другим, за версією Мессі, став аргентинець Маурісіо Почеттіно з "Тоттенхема".

Третім у списку Мессі виявився Марсело Гальярдо з "Рівер Плейт".

Як відомо, Ліонель Мессі несподівано став найкращим гравцем минулого сезону за версією ФІФА. Мессі на 8 балів випередив Вірджіла Ван Дейка з "Ліверпуля".

Найкращим тренером за версією ФІФА було названо німця Юргена Клоппа з "Ліверпуля".

blog_ava
Шведська екоактивістка Грета Тунберг виступаючи в ООН звинуватила світових лідерів у зраді
сьогодні
1513
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ювентус ФК Барселона Манчестер Сіті Ліонель Мессі Тоттенхем ФК Ліверпуль Кріштіану Роналду Пеп Гвардіола ФІФА
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
23 вересня 23:06 Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
264
"Динамо" громить, "Шахтар" перемагає, фанати протестують: головні підсумки 8 туру УПЛ
23 вересня 12:58 "Динамо" громить, "Шахтар" перемагає, фанати протестують: головні підсумки 8 туру УПЛ
Ігор Саджениця 1157
"Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
23 вересня 10:44 "Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
1010
Наші дані можуть злити "сепарам", як у 2014 році, – гучне звинувачення від фанатів "Шахтаря"
23 вересня 10:35 Наші дані можуть злити "сепарам", як у 2014 році, – гучне звинувачення від фанатів "Шахтаря"
1224
"Реал" у важкому матчі обіграв "Севілью" і вийшов на друге місце в Ла Лізі: відео
23 вересня 08:21 "Реал" у важкому матчі обіграв "Севілью" і вийшов на друге місце в Ла Лізі: відео
557
Новини
Більше новин
Залиште відгук