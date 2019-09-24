Стало відомо, за кого голосував Мессі у номінації найкращий гравець і тренер сезону

Зірковий футболіст Ліонель Мессі у номінації "найкращий гравець" The Best FIFA Football Awards голосував за Садьйо Мане з "Ліверпуля". Лео поставив представника "Ліверпуля" на перше місце.

На друге місце гравець збірної Аргентини поставив футболіста "Ювентуса" та збірної Португалії Крішітану Роналду.

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Третім, за версією Мессі, став Френкі Де Йонг, який захищає кольори "Барселони", а в минулому сезоні грав за "Аякс".

Також стало відомо, за яких тренерів голосував Лео. На перше місце аргентинець поставив Пепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті". Другим, за версією Мессі, став аргентинець Маурісіо Почеттіно з "Тоттенхема".

Третім у списку Мессі виявився Марсело Гальярдо з "Рівер Плейт".

Як відомо, Ліонель Мессі несподівано став найкращим гравцем минулого сезону за версією ФІФА. Мессі на 8 балів випередив Вірджіла Ван Дейка з "Ліверпуля".

Найкращим тренером за версією ФІФА було названо німця Юргена Клоппа з "Ліверпуля".