Стало відомо, за яких умов Роман Зозуля може продовжити контракт з "Альбасете"

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля з великою часткою ймовірності може залишитися в своєму нинішньому клубі.

Як відомо, угода гравця з клубом розрахована до кінця нинішнього сезону, однак за інформацією AS, в контракті українця є пункт про обов'язкове продовження угоди, якщо кастільці вийдуть до Прімери.

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На даний момент "Альбасете" лідирує в Сегунді, випереджаючи трьох найближчих переслідувачів на одне очко.

У поточному сезоні Зозуля зіграв 20 матчів в Сегунді, в яких забив 7 голів і віддав 2 гольові передачі.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Роман Зозуля може піти на підвищення. Клуб із передмістя Мадрида "Хетафе" зацікавлений у підписанні Зозулі.

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