Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / ФК "Реал"

Тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан може повернути українця Андрія Луніна з оренди з "Леганесу".

Причиною такого рішення є те, що третій голкіпер "Реала" Лука Зідан може вже у найближче міжсезоння покинути Мадрид. У послугах 20-річного воротаря зацікавлений швейцарський "Базель", інформує Bernabeu Digital.

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20-разовий чемпіона Швейцарії планує зробити ставку на молодь і бачить в особі сина Зінедіна Зідана оптимальний варіант на позицію голкіпера.

Контракт 20-річного француза чинний до літа цього року, а "бланкос" наразі не запропонували голкіперу нову угоду. Втім, офіційної пропозиції від Базеля Зідан-джуніор наразі не отримував.

Саме Лука Зідан є конкурентом Андрія Луніна за місце в "Реалі". Відхід Зідана-молодшого – хороша новина для українського воротаря "Реала" Андрій Луніна, який перебуває в оренді в "Леганесі", але влітку може повернутися в "Королівський клуб".

Спорт 24 писав, що Лунін з перших хвилин почав матч "Леганеса" проти "Атлетіко" (0:1) і відбив пенальті у виконанні Сауля.

Андрій Лунін виступає за "Леганес" на правах річної оренди з "Реала". На його рахунку лише 5 матчів за "огірків" у всіх турнірах.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Лунін Реал
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