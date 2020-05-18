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Стан батька Хабіба: з'явилися нові подробиці

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Абдулманап Нурмагомедов
Абдулманап Нурмагомедов / sport24.ru

Стали відомі подробиці стану здоров'я Абдулманапа Нурмагомедова, батька чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова. Відомого тренера госпіталізували ще 5-го квітня.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, стан 57-річного Нурмагомедова залишається важким. Він не може розмовляти і рухатися.

До теми Батько Хабіба Нурмагомедова впав у кому: що відомо про його стан

Стан залишається важким. Є серйозне ураження легень, він не може розмовляти і рухатися. Був також інсульт, проведено шунтування,
– розповіло ТАСС джерело.

Нурмагомедов перебуває у важкому стані у військовому госпіталі Москви через ускладнення на серце після пневмонії.

Повідомлялося, що у Нурмагомедова діагностували COVID-19.

Що відомо про стан Нурмагомедова

  • Абдулманап Нурмагомедов впав у кому. На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту.
  • Також повідомлялося, що чоловік вже прийшов до тями, але стан стабільно-важкий.
  • Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів, що в Абдулманапа вражено 75% легень.
  • За його інформацією, Нурмагомедова ввели в кому, і самі лікарі його вивели з неї.

Хто такий Нурмагомедов?Тренер і батько зіркового бійця UFC Хабіба Нурмагомедова. Абдулманап включений в Книгу рекордів Росії як найуспішніший тренер країни з бойового самбо. Чемпіон України з дзюдо і самбо.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Змішані єдиноборства MMA Хабіб Нурмагомедов Новини Спорту Спорт
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