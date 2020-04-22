24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Стан критичний: у 16-річного футболіста відомого клубу стався крововилив у мозок

- Читать новость на русском
Едоардо Больцоні / lrvicenza.net

У 16-річного захисника італійської "Віченци" Едоардо Больцоні стався крововилив у мозок. Футболіст перебуває в критичному стані.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу Серії C, третього за силою дивізіону країни. 

Не пропустіть Дружина померлого 25-річного хокеїста "Едмонтона" опублікувала фото з покійним чоловіком

Зранку 22 квітня хлопець переніс екстрену операцію в лікарні Тревізо, і в даний час лікарі борються за його життя.

"Едоардо, ти завжди доводив, що ти воїн на полі, борючись за кожен м'яч сильніше, ніж будь-хто інший, показуючи свій бойовий дух. Зараз ти ведеш більш складний бій, але ми знаємо, наскільки ти сильний. Твої товариші по команді і червоно-біла сім'я з тобою навіть в цій битві. Едоардо, не здавайся! Ми з нетерпінням знову чекаємо тебе на полі", – йдеться в заяві клубу.

Раніше Спорт24 писав, що 25-річний хокеїст "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер після крововиливу в мозок.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:36 Усик кинув виклик Володимиру Кличку, але програв: відео бою
Юрій Семенюк
21 квітня 17:01 Жорстокі масові бійки і кулачні бої – найкращі хокейні сутички: відео
Михайло Гема
21 квітня 16:34 Депутат Беленюк пояснив, чому спілкується російською: Це не маркер любові до батьківщини
Михайло Гема
20 квітня 17:15 Я до тебе ще доберуся: з'явилися подробиці перепалки Хачеріді та судді в Білорусі
Михайло Гема
20 квітня 14:36 Світоліна ризикує залишитися без заробітку
Михайло Гема

Новини
Більше новин