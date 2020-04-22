Стан критичний: у 16-річного футболіста відомого клубу стався крововилив у мозок
У 16-річного захисника італійської "Віченци" Едоардо Больцоні стався крововилив у мозок. Футболіст перебуває в критичному стані.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу Серії C, третього за силою дивізіону країни.
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Зранку 22 квітня хлопець переніс екстрену операцію в лікарні Тревізо, і в даний час лікарі борються за його життя.
"Едоардо, ти завжди доводив, що ти воїн на полі, борючись за кожен м'яч сильніше, ніж будь-хто інший, показуючи свій бойовий дух. Зараз ти ведеш більш складний бій, але ми знаємо, наскільки ти сильний. Твої товариші по команді і червоно-біла сім'я з тобою навіть в цій битві. Едоардо, не здавайся! Ми з нетерпінням знову чекаємо тебе на полі", – йдеться в заяві клубу.
Раніше Спорт24 писав, що 25-річний хокеїст "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер після крововиливу в мозок.
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