Старрідж відсторонений від футболу на 4 місяці, "Трабзонспор" одразу розірвав з ним контракт
Англійський нападник Даніель Старрідж відсторонений від футболу на 4 місяці. Турецький "Трабзонспор", за який виступав гравець, розірвав з ним угоду.
Дискваліфікація Старріджа передбачає відсторонення від будь-якої футбольної діяльності до 17 червня 2020 року, повідомляється на сайті Футбольної асоціації Англії.
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Таке жорстке покарання футболіста пов'язано з порушенням правил про ставки. У 2018 році Старрідж попросив свого брата Леона зробити ставку на те, що він перейде до іспанської "Севільї". Клуб та футболіст тоді перебували у стадії переговорів. При цьому згодом перехід зірвався, і Старрідж відправився в оренду у "Вест Бромвіч Альбіон".
Коли про це стало відомо, влітку 2019 року Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала Старріджа на шість тижнів, чотири з яких були умовними. Також гравець мав заплатити 75 тисяч фунтів штрафу. Однак апеляційна комісія організації переглянула це рішення. Були виявлені ще два факти, які не врахувалися під час першого розгляду справи. Тож покарання стало більш жорстким – чотири місяці (без умовного терміну), а також збільшення штрафу вдвічі – до 150 тисяч фунтів.
Варто відзначити, що коли стало відомо про дискваліфікацію Старріджа, турецький "Трабзонспор" розірвав з ним угоду.
- Даніель Старрідж на юнацькому рівні виступав за "Астон Віллу", "Ковентрі Сіті" та "Манчестер Сіті".
- Саме за "Манчестер сіті" він дебютував в АПЛ у 2007 році. За три сезони він зіграв у 21 матчі, забивши 5 голів.
- Влітку 2009 року перейшов до "Челсі" на правах вільного агента. Оскільки перехід відбувся до того, як Старріджу виповнилося 24 роки, "МанСіті" через суд зумів добитися компенсації від "Челсі" – 3,5 мільйони фунтів одразу, а також по 500 тисяч фунтів після кожного 10, 20, 30 та 40 матчу за клуб. "Манчестер Сіті" також отримав 1 мільйон фунтів після виклику гравця до збірної Англії, і 15% від його трансферу в наступний клуб.
- Старрідж став чемпіоном Англії та володарем Кубка Англії у складі "Челсі" в сезоні 2009/10. А також перемагав у Лізі чемпіонів у сезоні 2011/2012. Загалом за 63 матчів забив 15 голів.
- Першу половину 2011 року провів в оренді в "Болтоні", де в 12 матчах відзначився 8 разів.
- Взимку 2013 року перейшов до "Ліверпуля". За шість років в клубі зіграв лише в 116 матчах, забив 51 гол. Став переможцем Ліги чемпіонів в сезоні 2018/19.
- 22 квітня 2013 року в матчі "Ліверпуль" – "Челсі" Старрідж вийшов на поле замість Феліпе Коутіньо і відзначився своєрідним дублем у ворота колишньої команди: забив гол і зробив результативну передачу. Сам матч закінчився з рахунком 2:2.
- За "Ліверпуль" Старрідж виступав до початку 2018 року. Тоді ж перейшов в оренду в "Вест Бромвіч".
- Влітку 2019 року в нього закінчився контракт з "Ліверпулем", тож гравець підписав угоду з турецьким "Трабзонспором".
- За збірну Англії виступав з 2011 до 2017 років. Зіграв лише у 28 матчах, забивши 8 голів.