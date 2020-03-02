Старрідж відсторонений від футболу на 4 місяці, "Трабзонспор" одразу розірвав з ним контракт

Англійський нападник Даніель Старрідж відсторонений від футболу на 4 місяці. Турецький "Трабзонспор", за який виступав гравець, розірвав з ним угоду.

Дискваліфікація Старріджа передбачає відсторонення від будь-якої футбольної діяльності до 17 червня 2020 року, повідомляється на сайті Футбольної асоціації Англії.

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Таке жорстке покарання футболіста пов'язано з порушенням правил про ставки. У 2018 році Старрідж попросив свого брата Леона зробити ставку на те, що він перейде до іспанської "Севільї". Клуб та футболіст тоді перебували у стадії переговорів. При цьому згодом перехід зірвався, і Старрідж відправився в оренду у "Вест Бромвіч Альбіон".

Коли про це стало відомо, влітку 2019 року Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала Старріджа на шість тижнів, чотири з яких були умовними. Також гравець мав заплатити 75 тисяч фунтів штрафу. Однак апеляційна комісія організації переглянула це рішення. Були виявлені ще два факти, які не врахувалися під час першого розгляду справи. Тож покарання стало більш жорстким – чотири місяці (без умовного терміну), а також збільшення штрафу вдвічі – до 150 тисяч фунтів.

Варто відзначити, що коли стало відомо про дискваліфікацію Старріджа, турецький "Трабзонспор" розірвав з ним угоду.

We thank Daniel Sturridge for his contributions to our club and wish him success in his future career. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/ADR1dq4x5j — Trabzonspor_en (@Trabzonspor_EN_) March 2, 2020