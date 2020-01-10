Старт збірної України з гандболу на Євро та інші події 10 січня

У п'ятницю, 10-го січня, відбудуться ряд важливих подій у світі спорту. Календарем головних матчів і турнірів читайте у матеріалі Спорт24.

Збірна України з гандболу стартує на Євро-2020

Чоловіча збірна України з гандболу 10-го січня стартує на груповому етапі чемпіонату Європи.

Першим суперником українців стане Північна Македонія.

Початок матчу о 21:30. Іншими суперниками "синьо-жовтих" у групі є збірні Австрії та Чехії.

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Кубок світу з біатлону

У п'ятницю продовжиться четвертий етап Кубка світу з біатлону. У німецькому Обергофі відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 кілометрів.

Початок гонки о 15:20. Збірна України виступить у такому складі:

10. Артем Прима

46. Антон Дудченко

62. Сергій Семенов

65. Артем Тищенко

96. Богдан Цимбал

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Старт ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор

10 січня у швейцарській Лозанні стартують ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Церемонія відкриття відбулася у четвер, 9 січня.

У перший день фіналів не буде. Першими змагатимуться спортсмени з трьох видів спорту:

керлінг фігурне катання фристайл

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Старт 22 туру АПЛ

"Шеффілд Юнайтед" у рамках 22 туру чемпіонату Англії прийме "Вест Гем".

Українець Андрій Ярмоленко, на жаль, не зможе зіграти, оскільки травмований. Початок гри о 22:00.

Центральним матчем туру стане протистояння "Тоттенхема" та "Ліверпуля", яке відбудеться 11 січня.

Матч Леня в НБА

У ніч з 10 на 11 січня "Атланта" українця Олексія Леня проведе черговий матч у рамках НБА.

"Гокс" зіграють на виїзді проти "Вашингтона". Наразі "Атланта" є аутсайдером Східної Конференції.

Команда Леня зазнала 30 поразок і виграла тільки 8 поєдинків.

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Чемпіонат України з баскетболу

У рамках чемпіонату України з баскетболу 10 січня відбудеться тільки один поєдинок. "Київ-Баскет" на рідному паркеті прийме "Миколаїв".

Поєдинок розпочнеться о 19:00.

День в історії

10 січня 1989 року народився Денис Дубров, плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу.

Дубров – чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи 2014, дворазовий чемпіон та бронзовий призер чемпіонату світу 2015, триразовий чемпіон (400 м в/с, 100 м бат, 200 м кмп.) та дворазовий срібний призер (100 м брас, естафета 4×100 м кмп) чемпіонату Європи 2016.

Дебютант XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року.

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10 січня 71-річчя святкуватиме легендарний американський боксер Джоржд Форман.

Він чемпіон Олімпіади 1968 у важкій вазі, чемпіон у важкій вазі за версіями WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994) та IBF (1994-1995).

Форман – найстарший чемпіон світу у важкій вазі в історії боксу. Можливо, через цей рекорд у ринг повернеться українець Володимир Кличко.