Стартував продаж квитків на матчі "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: де купити та яка ціна

Донецький "Шахтар" у Лізі чемпіонів сезону 2019/2020 виступатиме у квартеті "С". "Оранжево-чорні" зустрінуться з англійським "Манчестер Сіті", хорватським "Динамо" й італійською "Аталантою".

Підопічні Луїша Каштру проведуть домашні матчі в Харкові на ОСК "Металіст":

Це цікаво: Статистика "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів

Календар домашніх матчів "Шахтаря"

1-й тур. 18 вересня, 22:00. "Шахтар" – "Манчестер Сіті"

3-й тур. 22 жовтня, 19:55. "Шахтар" – "Динамо" З

6-й тур. 11 грудня, 19:55. "Шахтар" – "Аталанта"

Реалізація квитків проходитиме в 4 етапи

1-й етап. 30 серпня від 14:00 власники абонементів-2019/20 зможуть придбати до 4 квитків в одні руки на матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" за спеціальним промокодом. Якщо ви не отримали промокод до вказаного часу, зверніться до служби підтримки: 0 800 300 314.

2-й етап. 31 серпня квитки за промокодом зможуть придбати ідентифіковані вболівальники (ті, що лишали раніше під час купівлі в касах, на сайті та в мобільному додатку контактні дані), які відвідували матчі чемпіонату України в сезоні-2019/20 або більш ніж три рази – у сезоні-2018/19.

3-й етап. 1 вересня квитки за промокодом зможуть придбати ідентифіковані вболівальники, які відвідали 2 або більше матчів чемпіонату України й Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19.

4-й етап. 2 вересня відкриється вільний продаж на всі 3 домашні матчі групового етапу (в касах ОСК "Металіст", на shakhtar.com, у мобільному додатку Shakhtar Tickets, на сайтах партнерів клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua та tickets.ua).

Читайте також: Календар "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів

"Шахтар" повідомляє, що "Пакет Ліги чемпіонів" – це можливість гарантувати собі місце на трибуні на трьох домашніх матчах "гірників" у Лізі чемпіонів й заощадити кошти. Придбати пакет можуть власники абонементів-2019/20.

Вартість квитків

"Гірники" також нагадують, що діє система динамічного ціноутворення. "Купуйте квитки заздалегідь, адже ближче до дня матчу вартість буде вищою".