Стартував продаж квитків на Євро-2020 з бадмінтону в Києві

Чемпіонат Європи з бадмінтону вперше відбудеться у Києві 21-26 квітня 2020 року. Він об’єднає близько 300 найкращих спортсменів континенту.

Під час відкритого засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення чемпіонату, яке відбулося 29 січня, було оголошено про початок продажу квитків на турнір.

Євро 2020 з бадмінтону в Україні – це привід для гордості за нашу країну та ознака довіри до України, як надійного партнера. З підтримкою держави та наших партнерів ми готові провести найкращий Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві,

– зазначив президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Першою володаркою квитка стала авторка айдентики чемпіонату – Віолетта Нагорна. Молода дизайнерка з Харкова, зокрема, створила офіційний логотип заходу, який поєднує у собі обриси волана та національного герба України. Логотип був обраний голосуванням на відкритому конкурсі та схвалений Європейською конфедерацією бадмінтону.



Віолетта Нагорна з квитком на Євро-2020 з бадмінтону в Києві (фото: Федерація бадмінтону України)

Генеральний секретар Європейської конфедерації бадмінтону Браян Агербак відзначив, що логотип чемпіонату сподобався йому та колегам з першого погляду та запевнив, що делегація Європейської конфедерації бадмінтону, яка прибула, щоб взяти участь у засіданні Організаційного комітету та зібрати інформацію про стан підготовки України до чемпіонату, цілком задоволена побаченим та вірить, що чемпіонат відбудеться на найвищому рівні.

Бадмінтон належить до наймасовіших видів спорту у світі. Це олімпійський вид змагань. А в деяких країнах світу він є національним видом спорту. Отже, на Україну будуть спрямовані погляди мільйонів людей у світі та тисяч шанувальників бадмінтону у вашій країні. Я впевнений, що Україна організує все на високому рівні та ще раз доведе, що це велика спортивна країна,

– запевнив Браян Агербак.

У відкритому засіданні Оргкомітету також взяли участь заступник Міністра культури, молоді та спорту України та представники державних установ, які відповідають за проведення чемпіонату.



Відкрите засідання Оргкомітету з підготовки та проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону (фото: Федерація бадмінтону України)

Чиновники, власне, наголосили на тому, що держава сприяє належній підготовці та проведенню в Україні Чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону. Зокрема, указом Президента України на Кабінет міністрів покладено завдання вжити заходів з організації чемпіонату, популяризації турніру та бадмінтону як виду спорту серед молоді. Київській міській адміністрації Президент доручив організувати культурно-розважальні заходи та облаштувати зони гостинності на час проведення чемпіонату.

Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром з бадмінтону в Європі, участь у якому щороку беруть 288 кращих бадмінтоністів континенту. Традиційно чемпіонат визначає найкращих гравців року в жіночій та чоловічій одиночних категоріях, парних та змішаній парній категоріях. Чемпіонат у Києві стане вирішальним змаганням у відборі на майбутню Олімпіаду в Токіо. Транслюватимуть ігри канали "Інтер Медіа Груп".

Усі ігри Чемпіонату Європи проходитимуть у Київському Палаці спорту. Квитки на матчі можна придбати на офіційному сайті Федерації бадмінтону України: ubf.com.ua.