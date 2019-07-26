Статистика "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

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"Динамо" – "Аякс" плей-офф сезону 2018/2019
"Динамо" – "Аякс" плей-офф сезону 2018/2019 / GETTY IMAGES

Київське "Динамо" двадцять перший раз у своїй історії пробивається у груповий етап Ліги чемпіонів через кваліфікацію. Після того, як турнір було реорганізовано, киян вперше стартували у кваліфікації у сезоні 1993/1994, коли поступилися "Барселоні".

Перемоги

Сезон 1994/1995

"Динамо" – "Сількеборг" 0:0, 3:1 (3:1)

Сезон 1995/1996

"Динамо" – "Ольборг" 1:0, 3:1 (4:1) Згодом "Динамо" було дискваліфіковано з Ліги чемпіонів через підкуп суддів у матчі групового етапу.

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Сезон 1997/1998

Перший кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Баррі Таун" 2:0, 4:0 (6:0)

Другий кваліфікаційний раунд

"Брондбю" – "Динамо" 2:4, 1:0 (3:4)

Сезон 1998/1999

Перший кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Баррі Таун" 8:0, 2:1 (10:1)

Другий кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Спарта" Прага 0:1, 1:0 (3:1 по пенальті)

Сезон 1999/2000

Другий кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Жальгиріс" 2:0, 1:0 (3:0)

Третій кваліфікаційний раунд

"Ольборг" – "Динамо" 1:2, 2:2 (3:4)

Сезон 2000/2001

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Црвена Звезда" 1:1, 0:0 ("Динамо" пройшов в груповий етап завдяки голу на виїзді)

Сезон 2001/2002

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Стяуа" 4:2, 1:1 (5:3)

Сезон 2002/2003

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Левскі" 1:0, 1:0 (2:0)

Сезон 2004/2005

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Трабзонспор" 1:2, 2:0 (3:2)

Сезон 2006/2007

Другий кваліфікаційний раунд

"Металлург" – "Динамо" 1:4, 0:4 (1:8)

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Фенербахче" 3:1, 2:2 (5:3)

Сезон 2007/2008

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Сараєво" 1:0, 3:0 (4:0)

Сезон 2008/2009

Другий кваліфікаційний раунд

"Дроеда Юнайтед" – "Динамо" 1:2, 2:2 (3:4)

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Спартак" М 4:1, 4:1 (8:2)

Сезон 2012/2013

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Феєноорд" 2:1, 1:0 (3:1)

Плей-офф

"Динамо" – "Боруссія" М 3:1, 1:2 (4:3)

Дивіться також: "Динамо" – "Брюгге": порівняльна інфографіка

Поразки

Сезон 1993/1994

Перший раунд "Динамо" – "Барселона" 3:1, 1:4 (4:5)

Сезон 1996/1997

"Динамо" – "Рапід" 2:6 (0:2, 2:4)

Сезон 2005/2006

Другий кваліфікаційний раунд

"Тун" – "Динамо" 2:2, 0:1 (2:3)

Сезон 20010/2011

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Гент" 3:0, 3:1 (6:1)

Плей-офф

"Динамо" – "Аякс" М 2:3 (1:1, 1:2)

Сезон 20011/2012

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Рубін" 0:2, 1:2 (1:4)

Сезон 20017/2018

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Янг Бойз" 3:1, 0:2 (3:3 "Янг Бойз" пройшов завдяки голу на виїзді)

Сезон 20017/2018

Третій кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Славія" 1:1, 2:0 (3:1)

Плей-офф

"Динамо" – "Аякс" 1:3, 0:0 (1:3)

"Динамо" 20 разів зіграло у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" 13 разів зуміли подолати кваліфікацію, відтак восени грали на груповому етапі.

Сім разів "Динамо" не вдавалося пройти кваліфікаційний раунд. Кривдниками "біло-синіх" були: "Барселона" (Іспанія), "Рапід" (Австрія), "Тун" (Швейцарія), "Рубін" (Росія), двічі "Аякс" (Нідерланди) та "Янг Бойз" (Швейцарія).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Ліга чемпіонів
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