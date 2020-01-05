Статую Ібрагімовича знову спотворили, підпилявши ноги – фото

У шведському місті Мальме невідомі скинули пам'ятник форварду "Мілана" Златану Ібрагімовичу. Пам'ятник був встановлений біля стадіону футбольного клубу "Мальме", вихованцем якого є Златан.

Статую обрізали біля ніг, у результаті чого вона впала на бік на огорожу. При цьому на голову скульптури був натягнутий чорний светр з жовтим написом "Швеція", повідомляє Aftonbladet.

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Також біля постаменту був залишений напис "прибрати".

Очевидці події викликали поліцію, яка класифікує інцидент як акт вандалізму.

Статуя Златана вже декілька разів піддавалася вандалізму після того, як 38-річний футболіст став співвласником шведського клубу "Хаммарбю".

"Хаммарбю" є принциповим суперником рідного клубу Ібрагімовича – "Мальме".

Статую намагалися підпалити бенгальськими вогнями, а в грудні відрізали ніс.

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Як відомо, нещодавно Златан Ібрагімович повернувся у Європу. Шведський нападник підписав контракт до кінця сезону з італійським "Міланом".