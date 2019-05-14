Став відомий головний претендент на посаду тренера збірної України баскетболу

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Айнарас Багатскіс
Айнарас Багатскіс / ФБУ

В офісі Федерації баскетболу України відбулася зустріч президента ФБУ Михайла Бродського та Айнарса Багатскіса. Латвійський спеціаліст розглядається, як головний претендент на крісло тренера чоловічої національної збірної України.

На зустрічі з тренером та його агентом була піднята ціла низка питань, зокрема умови співпраці та цілі на кваліфікацію до чемпіонату Європи 2021, яка для збірної України розпочнеться найближчої осені. Очікується, що сторони можуть дійти згоди уже найближчим часом.

До слова: Гравець НБА Святослав Михайлюк зустрівся з юними баскетболістами у Черкасах

Айнарас Багатскіс відомий в Україні спеціаліст за роботою у "Кривбасбаскеті" та "Будівельнику". З останнім тренер двічі ставав чемпіоном України (сезон 2012-2013 та 2013-2014), а також виступав у Євролізі.

Останнім місцем роботи Багатскіса був німецький "Брозе" та збірна Латвії, з якою у 2017-му він дійшов до 1/4 чемпіонату Європи.

Також у послужному списку латвійця є "Маккабі" (Тель-Авів), "Нижній Новгород", "Єнісей" та "Дарюшшафака".

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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