Став відомий гонорар Ломаченка за бій з Кемпбеллом: боксер поділив гроші з батьком

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Ломаченко – Кемпбелл: гонорар українця
Ломаченко – Кемпбелл: гонорар українця

Стала відома сума призових, які чемпіон світу в легкій вазі (до 59 кг) Василь Ломаченко заробив за останній бій.

Як відомо, в кінці серпня Ломаченко здобув третій пояс в легкій вазі після перемоги над британцем Люком Кемпбеллом.

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За цей бій Ломаченко отримав 3,8 мільйона доларів. При цьому українець заплатив з цієї суми податки, а також віддав відсоток промоутерській компанії Top Rank і менеджеру Егісу Клімасу.

Це був перший бій Ломаченко на професійному рингу в Великобританії. Відповідно, це був перший гонорар, який виплатили нашому чемпіону в фунтах. 3 мільйони фунтів дорівнює 3,8 мільйона доларів.

Але після сплати податків і комісії своєї промоутерської компанії Tоp Rank і менеджеру Егіс Клімас залишилося близько 2 млн доларів. З ініціативи Василя вони були розділені навпіл між ним і його батьком і тренером Анатолієм Ломаченком.

Спорт 24 писав, що чемпіон світу WBC Девін Хейні (24-0, 15 КО) висловив бажання битися з Ломаченком. Підставою послужила успішний захист пояса в бою з домініканцем Альфредо Сантьяго.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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