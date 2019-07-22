Став відомий гонорар українця Гвоздика за бій проти росіянина Бетербієва

1034 Читать новость на русском
Став відомий гонорар українця Гвоздика за бій проти росіянина Бетербієва

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) українець Олександр Гвоздик за вихід в ринг проти володаря титулу IBF росіянина Артура Бетербієва отримає 1,5 мільйона доларів.

Відповідну інформацію оприлюднило видання Sport Arena з посиланням на власні джерела.

Читайте також: Гвоздик про війну з Росією: Президенту потрібна була завіса, щоб грабувати нашу країну

Цей гонорар буде рекордним в боксерській кар'єрі українця. До цього Гвоздик отримав один мільйон євро, коли у ніч на 31 березня у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Поєдинок Гвоздик – Бетербієв запланований на 18 жовтня в США. Точне місце проведення оголосять згодом. На кону стоятимуть титули WBC і IBF в напівважкому дивізіоні.

До слова: Гвоздик хоче стати абсолютним чемпіоном – йому доведеться перемогти трьох росіян

 

blog_ava
Гелікоптер на окрузі, де програє Пашинський, полетів з Коростеня: відео
22 липня
4186
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
358
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9548
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4863
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
379
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2524
Новини
Більше новин
Залиште відгук