Став відомий гонорар українця Гвоздика за бій проти росіянина Бетербієва

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) українець Олександр Гвоздик за вихід в ринг проти володаря титулу IBF росіянина Артура Бетербієва отримає 1,5 мільйона доларів.

Відповідну інформацію оприлюднило видання Sport Arena з посиланням на власні джерела.

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Цей гонорар буде рекордним в боксерській кар'єрі українця. До цього Гвоздик отримав один мільйон євро, коли у ніч на 31 березня у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Поєдинок Гвоздик – Бетербієв запланований на 18 жовтня в США. Точне місце проведення оголосять згодом. На кону стоятимуть титули WBC і IBF в напівважкому дивізіоні.

До слова: Гвоздик хоче стати абсолютним чемпіоном – йому доведеться перемогти трьох росіян