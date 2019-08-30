Став відомий календар матчів "Динамо" у Лізі Європи

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Став відомий календар матчів "Динамо" у Лізі Європи
Став відомий календар матчів "Динамо" у Лізі Європи / twitter.com/dynamokyiv

УЄФА оприлюднив розклад матчів київського "Динамо" в груповому етапі Ліги Європи сезону 2019/20. Суперниками киян будуть "Копенгаген", "Мальме" й "Лугано".

Перший матч "Динамо" проведе у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" проти шведського "Мальме".

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Календарів матчів "Динамо"

1-й тур (19 вересня)

"Динамо" – "Мальме" (19:55)

2-й тур (3 жовтня)

"Лугано" – "Динамо" (22:00)

3-й тур (24 жовтня)

"Динамо" – "Копенгаген" (22:00)

4-й тур (7 листопада)

"Копенгаген" – "Динамо" (19:55)

5-й тур (28 листопада)

"Мальме" – "Динамо" (22:00)

6-й тур (12 грудня)

"Динамо" – "Лугано" (19:55)

 

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Новини Спорту Динамо
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