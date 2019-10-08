Став відомий можливий суперник Усика на дебютний бій у суперважкій вазі
Українському боксеру Олександру Усику терміново шукають суперника на його бій 12 жовтня в Чикаго. Все через те, що Тайрон Спонг, з яким він мав битися, провалив допінг-тест.
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Одразу після цього промоутер Усика Едді Хірн заявив, що вони домовляються з трьома-чотирма боксерами, щоб бій таки відбувся 12 жовтня в Чикаго. Серед названих журналістами суперників був і росіянин Олександр Устінов. Однак інший промоутер Усика Олександр Красюк категорично заперечив ймовірність бою проти росіянина.
Тепер же журналіст Boxing Scene Кіт Айдек називає ймовірним суперником Усика 38-річного американця Чеза Візерспуна. На професійному ринзі він здобув 38 перемог (29 – нокаутом), і тричі програв. Одна з поразок – дискваліфікація через тренера, який вийшов на ринг.
Нагадаємо, дубютни йбій Олександра Усика у суперважкій вазі має відбутися в суботу, 12 жовтня, в Чикаго.
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