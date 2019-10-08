Став відомий можливий суперник Усика на дебютний бій у суперважкій вазі

463 Читать новость на русском
Чез Візерспун
Чез Візерспун

Українському боксеру Олександру Усику терміново шукають суперника на його бій 12 жовтня в Чикаго. Все через те, що Тайрон Спонг, з яким він мав битися, провалив допінг-тест.

Більше про це: Бій Усика проти Спонга офіційно скасовано: суперник провалив допінг-тест

Одразу після цього промоутер Усика Едді Хірн заявив, що вони домовляються з трьома-чотирма боксерами, щоб бій таки відбувся 12 жовтня в Чикаго. Серед названих журналістами суперників був і росіянин Олександр Устінов. Однак інший промоутер Усика Олександр Красюк категорично заперечив ймовірність бою проти росіянина.

Тепер же журналіст Boxing Scene Кіт Айдек називає ймовірним суперником Усика 38-річного американця Чеза Візерспуна. На професійному ринзі він здобув 38 перемог (29 – нокаутом), і тричі програв. Одна з поразок – дискваліфікація через тренера, який вийшов на ринг.

Нагадаємо, дубютни йбій Олександра Усика у суперважкій вазі має відбутися в суботу, 12 жовтня, в Чикаго. 

blog_ava
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні
25877
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Твіт тренера команди НБА про протести у Гонконзі спровокував масовий скандал в Китаї
сьогодні 19:31 Твіт тренера команди НБА про протести у Гонконзі спровокував масовий скандал в Китаї
Ігор Саджениця 177
Тайсон Ф'юрі влаштував масову бійку в ринзі: його стримувало 20 людей (фото та відео)
сьогодні 18:41 Тайсон Ф'юрі влаштував масову бійку в ринзі: його стримувало 20 людей (фото та відео)
Юрій Семенюк 3228
Легендарний футболіст Бастіан Швайнштайгер оголосив про закінчення кар'єри
сьогодні 17:39 Легендарний футболіст Бастіан Швайнштайгер оголосив про закінчення кар'єри
Ігор Саджениця 271
Актор "Квартал 95" буде ведучим на відкритому тренуванні збірної України у Харкові
сьогодні 14:58 Актор "Квартал 95" буде ведучим на відкритому тренуванні збірної України у Харкові
Ігор Саджениця 301
Корисні поради: як правильно загартовувати організм?
7 жовтня 21:35 Корисні поради: як правильно загартовувати організм?
Назарій Дзюбановський 1143
Новини
Більше новин
Залиште відгук