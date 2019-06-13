Став відомий найдорожчий футболіст сучасності
Авторитетний портал CIES Football Observatory опублікував рейтинг найдорожчих гравців світу.
Очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу нападник французького футбольного клубу ПСЖ Кіліан Мбаппе. Його трансферну вартість оцінили у 252,2 млн євро.
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У трійку найдорожчих футболістів світу також увійшли форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах (219 мільйонів євро) і півзахисник "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг (208 мільйонів євро).
Найдорожчим воротарем світу за версією рейтингу визнаний Аліссон з "Ліверпуля", його трансферна вартість складає 107 мільйонів євро, а найдорожчим захисником – ще один футболіст "Ліверпуля" Трент Олександр-Арнольд.
Ліонель Мессі з "Барселони" оцінили 167 мільйонів євро, а Кріштіану Роналду з "Ювентуса" – в 118.
Зазначимо, що в топ-100 цього рейтингу українських футболістів немає.
При формуванні списку враховувався вік гравця, позиція, виступи на клубному та національному рівнях, досягнення клубів і збірних, рівень чемпіонату.