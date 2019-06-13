Став відомий найдорожчий футболіст сучасності

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Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе

Авторитетний портал CIES Football Observatory опублікував рейтинг найдорожчих гравців світу.

Очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу нападник французького футбольного клубу ПСЖ Кіліан Мбаппе. Його трансферну вартість оцінили у 252,2 млн євро.

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У трійку найдорожчих футболістів світу також увійшли форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах (219 мільйонів євро) і півзахисник "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг (208 мільйонів євро).

Найдорожчим воротарем світу за версією рейтингу визнаний Аліссон з "Ліверпуля", його трансферна вартість складає 107 мільйонів євро, а найдорожчим захисником – ще один футболіст "Ліверпуля" Трент Олександр-Арнольд.

Ліонель Мессі з "Барселони" оцінили 167 мільйонів євро, а Кріштіану Роналду з "Ювентуса" – в 118.

Зазначимо, що в топ-100 цього рейтингу українських футболістів немає.

При формуванні списку враховувався вік гравця, позиція, виступи на клубному та національному рівнях, досягнення клубів і збірних, рівень чемпіонату.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кріштіану Роналду ПСЖ Ліонель Мессі
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