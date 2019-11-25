Став відомий найкращий гравець 15 туру чемпіонату України

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Жуніор Мораес / Фото з відкритих джерел

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес став найкращим гравцем 15 туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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22 листопада форвард "гірників" оформив хет-трик у переможному матчі проти "Львова" (4:1). У голосуванні Мораес випередив півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова.

Всього в нинішньому сезоні Мораес забив 16 м'ячів і віддав одну результативну передачу в 18 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.


Жуніор Мораес – найкращий футболіст 15 туру УПЛ

Зазначимо, що до складу експертної ради, яка визначила найкращого футболіста, увійшли: Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Йожеф Сабо, Віктор Грачов.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Жуніор Мораес УПЛ Шахтар
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