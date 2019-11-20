Став відомий склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону

20 листопада став відомий склад жіночої та чоловічої команди України на перший етап Кубка світу з біатлону. Біатлонний сезон розпочнеться 30 листопада у шведському Естерсунді. Першою гонкою буде одиночна змішана естафета.

Склад жіночої команди

Віта Семеренко

Валя Семеренко

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Надія Бєлкіна

Дар'я Блашко

Це важливо: Біатлон в Україні транслюватиме тільки один канал

Склад чоловічої команди

Артем Прима

Дмитро Підручний

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Юлія Джима та Антон Дудченко стартуватимуть в спринті на першому етапі кубку IBU, після чого приєднаються до основних команд в Естерсунд.

Зазначимо, що до складу жіночої збірної України не потрапила Олена Підгрушна.

Календар Кубка світу з біатлону 2019/20 та розклад всіх гонок – дивіться тут.