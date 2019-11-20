Став відомий склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону
20 листопада став відомий склад жіночої та чоловічої команди України на перший етап Кубка світу з біатлону. Біатлонний сезон розпочнеться 30 листопада у шведському Естерсунді. Першою гонкою буде одиночна змішана естафета.
Склад жіночої команди
- Віта Семеренко
- Валя Семеренко
- Юлія Джима
- Анастасія Меркушина
- Надія Бєлкіна
- Дар'я Блашко
Це важливо: Біатлон в Україні транслюватиме тільки один канал
Склад чоловічої команди
- Артем Прима
- Дмитро Підручний
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Юлія Джима та Антон Дудченко стартуватимуть в спринті на першому етапі кубку IBU, після чого приєднаються до основних команд в Естерсунд.
Зазначимо, що до складу жіночої збірної України не потрапила Олена Підгрушна.
Календар Кубка світу з біатлону 2019/20 та розклад всіх гонок – дивіться тут.
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