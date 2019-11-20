Став відомий склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону

278 Читать новость на русском
Дмитро Підручний / GETTY IMAGES

20 листопада став відомий склад жіночої та чоловічої команди України на перший етап Кубка світу з біатлону. Біатлонний сезон розпочнеться 30 листопада у шведському Естерсунді. Першою гонкою буде одиночна змішана естафета.

Склад жіночої команди

  • Віта Семеренко
  • Валя Семеренко
  • Юлія Джима
  • Анастасія Меркушина
  • Надія Бєлкіна
  • Дар'я Блашко

Це важливо: Біатлон в Україні транслюватиме тільки один канал

Склад чоловічої команди

  • Артем Прима
  • Дмитро Підручний
  • Руслан Ткаленко
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Юлія Джима та Антон Дудченко стартуватимуть в спринті на першому етапі кубку IBU, після чого приєднаються до основних команд в Естерсунд.

Зазначимо, що до складу жіночої збірної України не потрапила Олена Підгрушна.

Календар Кубка світу з біатлону 2019/20 та розклад всіх гонок – дивіться тут.

Захоплені українські кораблі наближаються до Очакова: карта
сьогодні
7714
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Україна грала з Нідерландами та з іншими потенційними суперниками на Євро-2020
сьогодні 14:28 Як Україна грала з Нідерландами та з іншими потенційними суперниками на Євро-2020
397
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
18 листопада 13:15 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 10788
Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
19 листопада 23:55 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
Ігор Саджениця 1089
Жозе Моуріньо очолив "Тоттенхем"
сьогодні 08:53 Жозе Моуріньо очолив "Тоттенхем"
Юрій Семенюк 417
Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
18 листопада 11:03 Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
Наталя Сколоздра 519
Новини
Більше новин
Залиште відгук