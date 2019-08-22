Став відомий стан чоловіка, якого вдарив МакГрегор

Літній чоловік, якого вдарив Конор Макгрегор, вперше прокоментував інцидент з бійцем в одному з дублінських пабів. Чоловік поскаржився, що його цілий тиждень боліла голова.

Водночас літній чоловік заявив, що його життю на цей момент нема ніякої загрози.

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Він завдав удар мені в голову. Вона боліла цілий тиждень. Немає ніякої загрози моєму життю або щось в цьому роді. Мені не подобається цей чоловік. Тепер його репутація напевно постраждає. Він хуліган. Хуліган, у якого є гроші,

– заявив потерпілий.

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях у квітні навідався в один з пабів Дубліна, де пригощав усіх присутніх віскі Proper 12, але літній чоловік відмовився. Конор вдарив його кулаком в голову.

Відео удару МакГрегора

Через це один з власників ірландського паба у Флориді вилив всі запаси цього віскі в унітаз, пообіцявши більше не продавати його.

Також у сторону Конора МакГрегора полетіли різноманітні звинувачення. А ірландський боксер Люк Келер викликав МакГрегора на бій. Він є чемпіоном Європи WBO в середній вазі.