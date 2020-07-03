Власник "Карпат" Олег Смалійчук ситуацію з пропозицією призових для команд за перемогу над "Рухом" у Першій лізі.

Раніше "Рух" опублікував відео, в якому звинувачує керівництво футбольного клубу "Карпати" у змові проти себе. Зокрема, президент команди Григорій Козловський у ролику заявив, що "леви" в особі президента Олега Смалійчука пропонують клубам Першої ліги по 500 тисяч гривень за перемогу над "Рухом".

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У цьому сезоні УПЛ ні "Карпатам", ні "Руху" не світить. Зустрітися з Винниками в Першій лізі – безцінне. Тому ставки ростуть: 600 тисяч за перемогу над "Рухом".



P.S. І 20 тисяч гривень Міші (швидше за все, мається на увазі Михайло Кополовець – ред.) на новий диктофон,

– сказав Смалійчук у коментарі для Tribuna.com.

Карпати – Рух: причина конфлікту

"Карпатам" загрожує виключення з УПЛ. Підопічні Романа Санжара не поїхали на матчі 24-го та 29-го турів УПЛ проти "Маріуполя", посилаючись на брак фінансування в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Григорій Козловський запропонував профінансувати всі виїзні матчі "Карпат" до кінця сезону, але, схоже, львівський клуб не прийняв цю пропозицію.

Після заяви Козловського "Карпати" заплатили замість "Руха" штраф на суму 255 тисяч гривень. Ці гроші першоліговий клуб зобов'язаний був перерахувати як штраф за систематичне невикористання ігрових м'ячів Select.