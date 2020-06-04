Матч між "Шахтарем" і "Динамо", який відбувся 31-го червня, запам'ятався не тільки легкою перемогою донеччан. Також вперше в українському "класичному" було використано систему відеодопомоги арбітру (VAR).

На 19-й хвилині матчу "Динамо" відкрило рахунок, пише 24 канал. Гол забив Сергій Сидорчук. Але Катерина Монзуль, яка обслуговувала матч, вирішила скасувати взяття воріт.

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Під час моменту захисник "Динамо" Денис Попов рукою задів обличчя Тараса Степаненка.

Помічники Монзуль порадили переглянути відео моменту. Після цього Монзуль вирішила скасувати гол і продемонструвала Попову жовту картку.

Що цікаво, декілька хвилин до того гравець "Динамо" Артем Шабанов у подібному моменті отримав по обличчю від Марлоса. Та тут обійшлося без покарань.

Степаненко видав себе

Після матчу були різні думки щодо трактування моменту. Дехто схилявся, що порушення не було або ж воно не є таким суттєвим.

На відео матчу також потрапив епізод, де Степаненко переконує лаву запасних "Динамо", що він не симулював.

Степаненка висміяв журналіст Андрій Шахов. Після цього дружина футболіста Маргарита показала травму свого чоловіка.

Очевидно, що контакт між Поповим і Степаненком був. Та футболіст "Шахтаря" таки симулював.

Та на відео видно, що Степаненко під час падіння схопився не за ту сторону обличчя. Таким чином, симуляція мала місце.