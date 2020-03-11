Степаненко опублікував фото після операції: півзахисник збірної України пропустить важливі матчі
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко переніс операцію на меніску. Гравець пропустить важливі матчі як клубу, так і збірної.
Степаненко через ушкодження меніска пропустив матч проти"Колоса".
До слова "Шахтар" втратив ключових гравців перед матчами з "Вольфсбургом"
Операцію Степаненку зробили в Лондоні. З лікарняної палати гравець і опублікував фотографію
Процес відновлення Степаненка триватиме близько місяця. Відтак захисник пропустить топ-матчі як "Шахтаря", так і збірної України.
- 12 березня – матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в Німеччині
- 15 березня – матч 23-го туру УПЛ проти "Зорі" на виїзді
- 19 березня – матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в Харкові
- 22 березня – матч 24-го туру УПЛ проти "Динамо" в чемпіонаті України в Харкові
- 27 березня – товариський матч збірної України проти Франції на виїзді
- 31 березня – товариський матч збірної України проти Польщі на виїзді
- 4 березня (базова дата) – матч 25-го туру УПЛ проти "Десни" на виїзді
До слова "Шахтар" – "Динамо": дата та час матчу 24 туру УПЛ
Варто відзначити, що всі ці матчі відбудуться без глядачів через спалах коронавірусу.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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