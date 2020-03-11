Степаненко опублікував фото після операції: півзахисник збірної України пропустить важливі матчі

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко переніс операцію на меніску. Гравець пропустить важливі матчі як клубу, так і збірної.

Степаненко через ушкодження меніска пропустив матч проти"Колоса".

До слова "Шахтар" втратив ключових гравців перед матчами з "Вольфсбургом"

Операцію Степаненку зробили в Лондоні. З лікарняної палати гравець і опублікував фотографію

Процес відновлення Степаненка триватиме близько місяця. Відтак захисник пропустить топ-матчі як "Шахтаря", так і збірної України.

12 березня – матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в Німеччині

15 березня – матч 23-го туру УПЛ проти "Зорі" на виїзді

19 березня – матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в Харкові

22 березня – матч 24-го туру УПЛ проти "Динамо" в чемпіонаті України в Харкові

27 березня – товариський матч збірної України проти Франції на виїзді

31 березня – товариський матч збірної України проти Польщі на виїзді

4 березня (базова дата) – матч 25-го туру УПЛ проти "Десни" на виїзді

До слова "Шахтар" – "Динамо": дата та час матчу 24 туру УПЛ

Варто відзначити, що всі ці матчі відбудуться без глядачів через спалах коронавірусу.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram