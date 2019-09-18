Степаненко прокоментував можливий перехід у "Рому"

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / shakhtar.com

Лідер "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував чутки про його можливий перехід в італійську "Рому". Влітку ЗМІ пов'язували Тараса з "Ромою", адже італійців очолив колишній тренер "Шахтаря" Паулу Фонсенка.

Степаненко заявив, що з ним ніхто не контактував щодо трансферу з "Шахтаря" у "Рому".

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Думаю, чутки. Ніхто не контактував. Там же називали 5-6 людей протягом 2-3 днів. Можливо, йому потрібно було посилити якісь позиції в "Ромі". Можливо, про когось він і говорив, все може бути.

Але, думаю, що в таких клубах не тільки тренер приймає рішення про покупку. Є президент клубу, спортивний директор, які купують на ту позицію футболіста, якого вони вважають гідною кандидатурою,
– сказав Степаненко в інтерв'ю каналу ОТДУШИВДУШУ.

Італійську "Рома" також пов'язували з бразильцями Тайсоном та Ісмаїлі та українцем Віктором Коваленком, які виступають за "Шахтар".

"Шахтар" готовий був продати Тайсона за 30 мільйонів євро, однак "Рома" відмовилася виплачувати відступні.

Окрім того, "Рома" була близькою, щоб придбати українця Романа Яремчука з бельгійського "Генту". Та трансфер зірвався.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Рома Шахтар Трансфери
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