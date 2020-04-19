24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Степаненко у вишиванці, Світоліна з паскою – як українські спортсмени святкують Великдень: фото

- Читать новость на русском
Як українські спортсмени святкують Великдень / instagram.com/zhanbeleniuk

У неділю, 19 квітня, православні християни відзначають день Світлого Христового Воскресіння. Українські спортсмени показала свої святкові кошики та привітали українців зі святом.

Лідер донецького "Шахтаря" опублікував в інстаграмі фото з дружиною та трьома синами. Сам Тарас одягнув вишиванку.

Дивіться також Усик і Ломаченко з російськими акторами привітали з Великоднем: відео

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна поділилася фотографією паски.

"Бажаю вірити і сподіватися, мріяти і жити з любов'ю в серці, цінувати своє життя і красиво розпоряджатися кожним днем. Бажаю величезного здоров'я вам і вашим близьким", – написала Еліна.

Колишній воротар "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський опублікував фотографію святкового столу.

Чемпіон світу з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк поділився фотографією з паскою та шоколадним яйцем.

"Вітаємо зі святом Великодня, друзі! Все приходить до того, хто вміє чекати", – написав борець.

До привітань долучилася українська тенісистка Леся Цуренко.

З Великоднем українців привітали "Динамо", "Шахтар" та інші клуби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зі святом Великодня! Христос воскрес! ⠀ Бажаємо всім світлої надії та міцної віри, здоров’я і миру, щастя, радості й добробуту. ⠀ С праздником Пасхи! Христос воскрес! ⠀ Желаем всем светлой надежды и крепкой веры, здоровья и мира, счастья, радости и благополучия. ⠀ Happy Orthodox Easter! Christ is risen! ⠀ We wish everyone bright hope and strong faith, health and peace, happiness, joy and prosperity. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UkraineNOW #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #свято #праздник #Великдень #Easter #Пасха

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Українська дзюдоїста Дарія Білодід опублікувала фотографію паски.


Скриншот

Футболіст "Динамо" Віктор Циганков теж святкує Великдень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес! Всех со светлым праздником Пасхи

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Великдень Леся Цуренко Еліна Світоліна Дарія Білодід Жан Беленюк Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 17:40 Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео
Юрій Семенюк
17 квітня 14:35 Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смерті
Михайло Гема
17 квітня 10:57 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
16 квітня 17:06 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
16 квітня 12:57 Збірну України з біатлону очолить успішний іноземний тренер
Михайло Гема

Новини
Більше новин