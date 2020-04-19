Степаненко у вишиванці, Світоліна з паскою – як українські спортсмени святкують Великдень: фото

У неділю, 19 квітня, православні християни відзначають день Світлого Христового Воскресіння. Українські спортсмени показала свої святкові кошики та привітали українців зі святом.

Лідер донецького "Шахтаря" опублікував в інстаграмі фото з дружиною та трьома синами. Сам Тарас одягнув вишиванку.

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Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна поділилася фотографією паски.

"Бажаю вірити і сподіватися, мріяти і жити з любов'ю в серці, цінувати своє життя і красиво розпоряджатися кожним днем. Бажаю величезного здоров'я вам і вашим близьким", – написала Еліна.

Колишній воротар "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський опублікував фотографію святкового столу.

Чемпіон світу з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк поділився фотографією з паскою та шоколадним яйцем.

"Вітаємо зі святом Великодня, друзі! Все приходить до того, хто вміє чекати", – написав борець.

До привітань долучилася українська тенісистка Леся Цуренко.

З Великоднем українців привітали "Динамо", "Шахтар" та інші клуби.

Українська дзюдоїста Дарія Білодід опублікувала фотографію паски.



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Футболіст "Динамо" Віктор Циганков теж святкує Великдень.

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