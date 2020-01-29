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Стежу за Луніним і бажаю успіхів, – Зідан розповів про оренду українця

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Андрій Лунін / Getty Images

Головний тренер мадридського "Реала" розповів про ситуацію з гравцями, які виступають в оренді, в тому числі і про Андрія Луніна.

За словами Зідана, він уважно стежить за виступами цих футболістів і хоче, щоб вони якомога більше часу проводили на полі. Тренер "вершкових" побажав їм успіхів.

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Звичайно, я стежу за всіма, хто у нас відданий в оренду. Є зацікавленість в тому, щоб вони отримували ігровий час. Бажаю успіхів Вальєхо, Луніну, Себальосу та Едегору. Важливо бачити, як вони виступають,
– цитує Зідана Marca.

Лунін провів першу половину сезону у "Вальядоліді", але не отримував ігрового часу. Через це "Реал" відправив його в "Реал Ов'єдо", де українець є основним воротарем.

Після невдалої оренди Луніна у "Вальядоліді" мадридський клуб створив окремий відділ, який буде займатися орендованими гравцями.

"Реал Ов'єдо" йде на 19-му місці в турнірній таблиці Сегунди. У наступному матчі команда Луніна 2 лютого вдома прийме "Альбасете" Романа Зозулі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
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