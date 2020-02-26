Стівен Джеррард сенсаційно вивів "Рейнджерс" в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

Шотландський "Рейнджерс" несподівано вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда із Глазго за сумою двох матчів здолала португальську "Брагу" (4:2).

Брага – Рейнджерс 0:1

Гол: Кент, 61

Нереалізований пенальті: Хаджі, 45+1 (Рейнджерс)

До теми: Ліга Європи: розклад матчів 1/16 фіналу

У першому матчі підопічні легендарного екскапітана "Ліверпуля" Стівена Джеррарда вирвали перемогу з рахунком 3:2.

У повторній зустрічі, яка відбувалася на полі "Браги", шотландці мали хорошу нагоду забити гол наприкінці першого тайму. Гості заробили пенальті, однак Хаджі його не реалізував.

По перерві єдиний гол у матчі забив 23-річний нападник Раян Кент.

"Брага" прагнула відігратися, але створила вкрай мало реальних нагод, щоб засмутити воротаря шотландців. Усього два удари у ствір воріт за весь матч.

Таким чином, "Рейнджерс" здобув перемогу у двох матчах та став першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування наступного раунду турніру відбудеться у п'ятницю, 28 лютого.

Брага – Рейнджерс відеоогляд матчу