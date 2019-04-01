Канадський боксер вперше вийшов з лікарні після нокауту від українця Гвоздика

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Адоніс Стівенсон
Адоніс Стівенсон / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу Адоніс Стівенсон повернувся додому після чотиримісячного перебування в лікарні і реабілітаційному центрі.

Про це ESPN повідомив промоутер канадця Івон Мішель.

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За словами промоутера, канадський боксер тепер буде проводити вихідні вдома, а інші дні тижня в реабілітаційному центрі.

На даний момент боксер працює над відновленням мови і здатності самостійно пересуватися.

Спорт 24 писав, що дівчина Стівенсона опублікувала перше фото боксера після важкого нокауту від Гвоздика.

Що трапилося з Адонісом Стівенсоном?
2 грудня відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у важкий нокаут.

Під час бою 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла.

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Теги: Футбол Олександр Гвоздик Гвоздик – Стівенсон Спорт
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