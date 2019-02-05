Стівенсону замінили частину черепа після бою з українцем Гвоздиком

Канадському боксеру Адонісу Стівенсону зробили операцію із заміни частини черепа після травми, яку він зазнав під час бою проти українця Олександра Гвоздика.

Боксеру замінили частину черепа, яку видалили під час попередньої операції, повідомляє TVA Sports. 2 грудня 2018 року під час бою за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC Олександр Гвоздик відправив канадійця у важкий нокаут. 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

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За даними видання, стан боксера з кожним днем покращується. Він вже почав самостійно пересуватися. Однак це обмежується поки походами до вбиральні. Також Адоніс Стівенсон почав чіткіше висловлювати свої думки.

Лікарі навіть розглядають питання про переведення боксера з Квебеку до Монреаля.