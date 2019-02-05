Стівенсону замінили частину черепа після бою з українцем Гвоздиком

89 Читать новость на русском
Адоніс Стівенсон
Адоніс Стівенсон

Канадському боксеру Адонісу Стівенсону зробили операцію із заміни частини черепа після травми, яку він зазнав під час бою проти українця Олександра Гвоздика.

Боксеру замінили частину черепа, яку видалили під час попередньої операції, повідомляє TVA Sports. 2 грудня 2018 року під час бою за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC Олександр Гвоздик відправив канадійця у важкий нокаут. 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

Читайте також: Італійський боксер освідчився дівчині в ринзі після ганебної поразки нокаутом: відео

За даними видання, стан боксера з кожним днем покращується. Він вже почав самостійно пересуватися. Однак це обмежується поки походами до вбиральні. Також Адоніс Стівенсон почав чіткіше висловлювати свої думки.

Лікарі навіть розглядають питання про переведення боксера з Квебеку до Монреаля.

blog_ava
Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
сьогодні
7611
Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Стівенсон
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук