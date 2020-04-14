Страшнувато: Мілевський розповів про ситуацію в Білорусі під час пандемії коронавірусу
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський висловив побоювання з приводу наступного матчу його нинішньої команди в чемпіонаті Білорусі.
Найкращий клуб сусідньої республіки, "Динамо" з Бреста, повинен грати у Вітебську, де зафіксували спалах коронавірусу.
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У нас матч у Вітебську, а там важка ситуація з коронавірусом. Начебто повинні були перенести, але в результаті не перенесли. Страшнувато,
– заявив форвард у прямому ефірі Instagram.
Раніше матч "Вітебська" вже був перенесений з цього міста. Гра зі "Смолевичами" пройшла в Борисові на стадіоні "Міський". АБФФ повідомила, що задоволено клопотання клубу про перенесення зустрічі в зв'язку з поганими погодними умовами, низькою середньодобовою температурою і поганим станом поля. Сторони відкинули інформацію про те, що матч міг бути перенесений через складну епідеміологічну ситуацію у Вітебську.
Пізніше міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік підтвердив, що гра була перенесена саме через коронавірус.
- Матч "Вітебськ" – "Динамо" Брест має відбутися в суботу, 18-го квітня.
- Станом на 14 квітня, в Білорусі зафіксовано 3281 випадок COVID-19. 33 пацієнта померли, 203 одужали.
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