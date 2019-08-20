Стріляли з АК-47 та базуки, – екс-гравець "Карпат" про час перебування в Україні

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Даніло Авелар
Даніло Авелар / Lance

Бразильський захисник Даніло Авелар виступав за львівські "Карпати" з 2010 до 2013 року. І про цей час в Україні має чималі спогади.

За його словами, коли він був в Україні, їх відвезли на військову базу, де вони мали можливість постріляти зі справжньої зброї. Слова Даніло Авелара приводить журналіст Альберт Ортега.

"Коли грав в Україні, наш тренер відвів нас до військової бази, щоб мотивувати нас. Ми стріляли з пістолетів, автоматів АК-47, і навіть вибрали футболіста, який стріляв з базуки. Через два дні ми програли 5:0", – йдеться в повідомленні.

Коли саме це відбулося та хто був тренером команди – не вказано. Але за час перебування Авелара в "Карпатах", команда лише один раз програла з таким рахунком. Це відбулося 27 листопада 2011 року. Тоді "зелено-білі" зазнали розгромної поразки від "Шахтаря" вдома. Командою вже керував Павло Кучеров, якого призначили замість Олега Кононова, який покинув "Карпати" 16 жовтня 2011 року.

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Щодо Даніло Авелара, то за час, коли він належав "Карпатам", гравець встиг пограти в оренді в німецькому "Шальке" та італійському "Кальярі". Останні його і викупили у 2013 році за 1 мільйон євро. Після цього в його кар'єрі були італійський "Торіно" та французький "Ам'єн". Тепер же він гравець бразильського "Корінтіанса".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати
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