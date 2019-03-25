Стронгмен Пудзяновський та олімпійський чемпіон провели жорсткий бій за правилами MMA: відео

У Польщі відбувся великий бій на турнірі KSW 47 – в октагоні зустрілися важковаговики Шимон Колецький і Маріуш Пудзяновський. Успіху ці поляки досягли не в ММА: Колецький – у важкій атлетиці, а Пудзяновський – в силовому екстримі.

У 2000-х Пудзяновський був найкращим стронгменом світу – зараз цей титул в ісландця Хафтора Бйорнссона, виконавця ролі Гори в "Грі престолів". Пудзяновський п'ять разів виграв World's Strongest Man – головний турнір із силового екстриму, в якому змагався й відомий українець Василь Вірастюк.

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Шимон Колецький дуже швидко став зіркою у важкій атлетиці. На чемпіонаті світу-2000 19-річний поляк встановив світовий рекорд у поштовху, а через пару місяців виграв срібло на Олімпіаді в Сіднеї в категорії до 94 кг.

Олімпіада в Пекіні повинна була стати останньою для нього. Колецький знову став другим, поступившись казаху Іллі Ільїну. Шимон завершив кар'єру в статусі двократного віце-чемпіона Олімпіад, п'ятикратного чемпіона Європи й чотириразового медаліста чемпіонатів світу.

А через вісім років поляк став олімпійським чемпіоном: МОК перевірив ще раз проби з китайської Олімпіади й переписав результати майже у всіх категоріях. Під санкції потрапив й Ільїн – його золото перейшло до Колецького.

У поєдинку з Пудзяновським Колецький переграв суперника тактично. Більш мобільний Шимон контролював хід бою, з легкістю проходив у ближній бій на зручну дистанцію і з такою ж легкістю виходив на безпечну відстань.

Важкоатлет не ліз в обміни й працював колінами в клінчі (одного разу потрапив в пах). На останній хвилині стартового раунду Колецький провів кидок, який виявився вирішальним.

Під час приземлення Пудзяновський невдало підвернув ногу, порвав двоголовий м'яз стегна і не зміг продовжити бій – важкоатлет переміг технічним нокаутом, а стронгмен насилу покинув зал з допомогою секундантів.

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