Сценарій матчу був дещо валідольний, – тренер "Брюгге" про гру проти "Динамо"

17 Читать новость на русском
Філіпп Клеман
Філіпп Клеман / ФК "Брюгге"

Бельгійський "Брюгге" пройшов київське "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Тож саме команда Філіппа Клемана зіграє у плей-офф кваліфікації.

Переможець пари визначився у матчі в Києві. "Динамо" тричі виходило вперед, але в підсумку матч закінчився внічию 3:3. При цьому два голи було забито вже у доданий арбітром час.

Як це було: "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" та вилетіло з Ліги чемпіонів: відео

"Сценарій матчу був дещо валідольний. Ми пропустили швидкий гол, але потім контролювали гру і забили. В другому таймі сценарій повторився. Вилучення нашого гравця вважаю несправедливим. Кінцівка була досить нервовою, але позитивною для нас. Наші футболісти грали добре і вважаю ми домінували. І що важливо – сьогодні на полі була справжня команда. Ми цілком заслужили вихід у наступний раунд", – заявив після матчу головний тренер "Брюгге" Філіпп Клеман.

У раунді плей-офф "Брюгге" зіграє проти австрійського ЛАСК, який вибив швейцарський "Базель".

"Наступний наш суперник ЛАСК – хороша команда. Втім, на цьому етапі все може статися, бо всі клуби сильні. Ось я щойно дивився результати в телефоні – і там побачив, що "Порту" програє дома "Краснодару" 0:3. Тож всяке може бути", – підсумував Філіпп Клеман.

До слова: Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня

 

 

blog_ava
9 небезпечних ознак тромбозу, які не можна ігнорувати
13 серпня
13306
Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи варто "Динамо" звільняти Олександра Хацкевича? Опитування
13 серпня 23:11 Чи варто "Динамо" звільняти Олександра Хацкевича? Опитування
313
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12374
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7279
Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня
13 серпня 22:47 Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня
919
Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
13 серпня 19:34 Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
263
Новини
Більше новин
Залиште відгук