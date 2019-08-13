Сценарій матчу був дещо валідольний, – тренер "Брюгге" про гру проти "Динамо"

Бельгійський "Брюгге" пройшов київське "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Тож саме команда Філіппа Клемана зіграє у плей-офф кваліфікації.

Переможець пари визначився у матчі в Києві. "Динамо" тричі виходило вперед, але в підсумку матч закінчився внічию 3:3. При цьому два голи було забито вже у доданий арбітром час.

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"Сценарій матчу був дещо валідольний. Ми пропустили швидкий гол, але потім контролювали гру і забили. В другому таймі сценарій повторився. Вилучення нашого гравця вважаю несправедливим. Кінцівка була досить нервовою, але позитивною для нас. Наші футболісти грали добре і вважаю ми домінували. І що важливо – сьогодні на полі була справжня команда. Ми цілком заслужили вихід у наступний раунд", – заявив після матчу головний тренер "Брюгге" Філіпп Клеман.

У раунді плей-офф "Брюгге" зіграє проти австрійського ЛАСК, який вибив швейцарський "Базель".

"Наступний наш суперник ЛАСК – хороша команда. Втім, на цьому етапі все може статися, бо всі клуби сильні. Ось я щойно дивився результати в телефоні – і там побачив, що "Порту" програє дома "Краснодару" 0:3. Тож всяке може бути", – підсумував Філіпп Клеман.

До слова: Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня