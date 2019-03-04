Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео

Львівське дербі між "Карпатами" та "Львовом" запам’ятався не так перемогою останніх, як черговими вибриками уболівальників. Через них навіть довелося неодноразово переривати гру.

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Спочатку на 60-ій хвилині вони запалили значну кількість фаєрів та запустили феєрверки. Арбітр матчу Юрій Можаровський через це зупинив гру. Але команди з поля не забрав.

Фанати "Карпат" запалили фаєри та запустили феєрверки (фото: Євген Кравс)

Згодом фанати ще не раз "запалювали" у грі. Та на цьому вирішили не зупинятися. В одному з епізодів уболівальник вибіг на поле. Та його вдалося впіймати.

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Коли ж ще один глядач вибіг на поле, його стюардам на грі впіймати вже не вдалося. при цьому що бігав він поблизу фан-сектору "Карпат" і вдало ухилявся від усіх спроб себе затримати.

Закінчилося все тим, що він через огорожу знову пробрався на сектори. А розлючені фанати закидали стюардів вирваними кріслами.

Відео втечі уболівальника від стюардів під час матчу Карпати – Львів