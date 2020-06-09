Французькі футбольні клуби "Ам'єн" і "Тулуза" зберегли прописку у вищому дивізіоні чемпіонату країни – Лізі 1.

Так, згідно з рішенням вищого адміністративного суду країни, сезон-2019/20, який був завершений достроково, дограний не буде, але "Тулуза" і "Ам'єн" збережуть своє місце у вищому дивізіоні. Про це повідомляє сайт Державної ради Франції.

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Після завершення сезону в достроковому порядку з апеляцією до суду звернулися три клуби – "Тулуза", "Ам'єн", що вилетіли в Лігу 2, а також "Ліон", претензії були задоволені лише у двох перших команд.

Всі місця в турнірній таблиці чемпіонату залишаться незмінними, суд скасував тільки виліт в Лігу 2. На наступний сезон Лізі 1, а також французькій федерації футболу потрібно буде розробити нову структуру.

Які ліги також завершили сезон