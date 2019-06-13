Суд виніс гучне рішення по російським футболістам Кокоріну і Мамаєву, які побили людей

У четвер, 13 червня, відбувся розгляд апеляції у справі нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна і півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва, обвинувачених разом з двома спільниками в побитті кількох людей в Москві в жовтні 2018 року.

Кокорін та Мамаєв все ж вирушать до колонії загального режиму. Як повідомляє sport-express, суд відхилив апеляції гравців на зменшення вироку, який вони отримали на початку травня.

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Таким чином, покарання для футболістів і їх компанії залишилося в силі. Зазначається, що до колонії обидва вирушать протягом наступних двох тижнів.

Брати Кокоріни – Олександр і Кирило – засуджені на рік і шість місяців з відбуванням покарання в колонії загального режиму, а Павло Мамаєв та Олександр Протасовицький – на рік і п'ять місяців.

У чому звинуватили Мамаєва та Кокоріна

7 жовтня у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби.

Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.

10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід. Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували.

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