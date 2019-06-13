Суд виніс гучне рішення по російським футболістам Кокоріну і Мамаєву, які побили людей

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Олександр Кокорін та Павло Мамаєв
Олександр Кокорін та Павло Мамаєв / Фото з відкритих джерел

У четвер, 13 червня, відбувся розгляд апеляції у справі нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна і півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва, обвинувачених разом з двома спільниками в побитті кількох людей в Москві в жовтні 2018 року.

Кокорін та Мамаєв все ж вирушать до колонії загального режиму. Як повідомляє sport-express, суд відхилив апеляції гравців на зменшення вироку, який вони отримали на початку травня.

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Таким чином, покарання для футболістів і їх компанії залишилося в силі. Зазначається, що до колонії обидва вирушать протягом наступних двох тижнів.

Брати Кокоріни – Олександр і Кирило – засуджені на рік і шість місяців з відбуванням покарання в колонії загального режиму, а Павло Мамаєв та Олександр Протасовицький – на рік і п'ять місяців.

У чому звинуватили Мамаєва та Кокоріна

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Росії
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