Суд виніс суворе рішення російським футболістам-забіякам Мамаєву та Кокоріну

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Олександр Кокорін та Павло Мамаєв
Олександр Кокорін та Павло Мамаєв / Фото з відкритих джерел

У середу, 3 квітня, в Пресненському суді Москви відбулося попереднє засідання у справі півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва і нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна.

Термін затримання футболістів під вартою було продовжено ще на півроку – до 25 вересня. Наступне засідання відбудеться 9 квітня.

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"Об'єктивних причин повернення слідства в прокуратуру не виявлено. Суд залишає Кокоріна і Мамаєва під вартою до 25 вересня", – заявив суддя.

Кокорін і Мамаєв утримуються під вартою в якості запобіжного заходу у кримінальній справі, порушеній за статтями "хуліганство в складі групи осіб" і "побої".

Що сталося з Кокоріним та Мамаєвим

  • 7 жовтня, у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби.
  • Після чого відбулася ціла низка незаконних вчинків компанії напідпитку. 10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.
  • Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт продовжили до 8 лютого 2019 року.

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Теги: Спорт Футбол Новини Росії
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